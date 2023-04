L’HERITAGE GOLDMAN France Entière, 26 septembre 2023, Paris.

L’HERITAGE GOLDMAN Mardi 26 septembre, 20h00 France Entière Carré Or : 79€ – Cat. 1 : 69€ – cat.2 : 59€ – cat.3 : 49 €

Richard Walter productions présente (Licence 2-136902)

L’HÉRITAGE GOLDMAN : LA TOURNÉE ÉVÉNEMENT !

Les plus grandes chansons de JEAN-JACQUES GOLDMAN revisitées par ERICK BENZI, son réalisateur et arrangeur historique.

Sur scène, MICHAEL JONES, et les plus belles voix de la nouvelle scène française interprètent les grands tubes de Jean-Jacques GOLDMAN, entourés des musiciens et de l’équipe artistique originelle de GOLDMAN.

Deux heures de musique et de performances d’exception, pour s’émouvoir, chanter et danser ensemble sur un répertoire intemporel touchant toutes les générations.

« La bande son de nos vies » et de tant de moments inoubliables ».

Une production ambitieuse et passionnée pour REVIVRE, EN LIVE, LA LÉGENDE GOLDMAN !

Voici le concert événement à ne pas rater pour tous les fans de Jean-Jacques Goldman. Quand la musique est bonne, Envole-moi, Là-bas, Encore un matin, Il suffira d’un signe, Je marche seul, Je te donne… Les plus grands tubes de Jean-Jacques Goldman sont revisités pendant plus de 2 heures par une équipe de choc avec Michael Jones, les musiciens originels de J.J. Goldman et les plus belles voix de la nouvelle scène française : Céphaz, Marghe, Lilian Renaud, Nérac, Tomislav Matosin, Cyprien, Mary Cooper, Jessy Elsa Palma & Anne-Sophie Seba du Choeur Gospel de Paris, et Mister Mat, gagnant de The Voice 2022 !

Au Dôme de Paris le 26/09/2023 et en tournée dans toutes les plus grandes salles de France, à partir d’octobre 2023 et mars 2024.

Locations : Points de vente habituels

Facebook : https://www.facebook.com/Richard.Walter.Production

Lien bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=7iGDSYqHbtg

Lien billetterie Fnac :

https://www.fnacspectacles.com/eventseries/lheritage-goldman-paris-3316609/?affiliate=FS8

Lien billetterie Ticketmaster : https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/l-heritage-goldman-billet/idmanif/521992

