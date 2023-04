#CHENINFANWEEK: une semaine pour découvrir ou redécouvrir les chenins de Loire France Entière, 17 juin 2023, Paris.

La #CHENINFANWEEK est de retour pour sa 3ème édition du 17 au 24 juin 2023 ! Pendant une semaine, les amateurs de vin pourront découvrir ou redécouvrir les chenins de Loire grâce aux animations et dégustations organisées dans toute la France. Cavistes, bars à vins, restaurants et vignerons mettront ainsi à l’honneur le chenin, le cépage blanc qui a le vent en poupe !

Une semaine de découvertes et de dégustations de chenin partout en France La #CHENINFANWEEKrevient du 17 au 24 juin ! L’occasion pour le public de découvrir les AOC et IGP de chenins ligériens (sec, moelleux, liquoreux ou effervescent) avec des dégustations, des expériences mets et vins et des balades dans les vignes. L’ensemble des établissements participants (cavistes, bars à vins, restaurants ou vignerons) seront référencés sur le site Fandechenin.com.

Une ambition : fédérer les producteurs, revendeurs et consommateurs passionnés par les chenins de Loire Lancée en 2021 par la communauté des #FANDECHENIN pour célébrer les chenins de Loire, la #CHENINFANWEEK a pour ambition de faire connaitre la multiplicité et la qualité des chenins de Loire aux amateurs de vin, et de fédérer les producteurs, revendeurs et consommateurs passionnés par ce cépage. Les deux premières éditions de l’évènement ont été un succès. En 2022, ce sont plus de 250 cavistes, bars à vin, restaurants et vignerons qui ont participé à la #CHENINFANWEEK

