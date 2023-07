Visite guidée de l’ancienne manufacture royale de porcelaine de Sèvres France Education international Sèvres, 16 septembre 2023, Sèvres.

Visite guidée de l’ancienne manufacture royale de porcelaine de Sèvres 16 et 17 septembre France Education international Entrée libre sur inscription préalable en fonction des places disponibles

Visite historique commentée de 30 min environ qui retrace les trois principales périodes du lieu, Manufacture royale de porcelaine de Sèvres, Ecole normale supérieure de jeunes filles, puis Centre international d’études pédagogiques en 1945, devenu en 2020, France Education international.

Visites adaptées aux familles avec enfants

France Education international 1 avenue Léon-Journault 92310 Sèvres Sèvres 92310 Les Bruyères Hauts-de-Seine Île-de-France

Les bâtiments qui abritent aujourd'hui France Éducation international ont plus de 250 ans. Trois grandes périodes caractérisent son histoire :

Au XVIIIe siècle, à l’initiative de Mme de Pompadour, Louis XV choisit d’installer à Sèvres, sur la route entre Paris et Versailles, la première Manufacture royale de porcelaine. Elle est en activité de 1756 à 1876, date à laquelle, la Manufacture est transférée en bordure de Seine.

En 1881, la première promotion de Sévriennes s’installe dans les locaux aménagés par l’architecte Charles le Cœur. L’École normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, qui forma les premières enseignantes du secondaire en France, est née. Les élèves y sont accueillies jusqu’à l’exode de 1940.

En 1945, le Centre international d’études pédagogiques est créé à l’initiative de Gustave Monod. Opérateur à l’international du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, il devient France Éducation international en 2020 ; il intervient aujourd’hui dans trois domaines d’expertise :

– la coopération dans les domaines de l’enseignement scolaire, de la formation technique et professionnelle et de l’enseignement supérieur ;

– l’appui à l’enseignement du/en français dans le monde, par la formation de formateurs et de cadres éducatifs et par l’évaluation linguistique ;

– la mobilité internationale, à travers des programmes d’échange d’assistants de langue et d’enseignants ainsi que la reconnaissance des diplômes étrangers. Depuis Paris, par la ligne de métro 9 puis le bus 171 ou 179. Depuis la gare Montparnasse, ligne N arrêt Sèvres Rive-Gauche

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©France Éducation international