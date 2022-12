Concours de rédaction de nouvelle plurilingue France Education International, 10 janvier 2023, Sèvres.

Dis-moi dix mots

Écrivez une nouvelle « décalée » dans votre langue maternelle et dans la langue de votre pays d’accueil.

À vos stylos !

Dans le cadre de la 28ème édition de la Semaine de la langue française et de la francophonie, la Délégation à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) et France Éducation international vous proposent un concours plurilingue à partir du dispositif « Dis-mois dix mots », organisé chaque année par le Ministère français de la Culture avec l’objectif de valoriser la langue française dans le monde.

Le concours

Il s’agit d’un concours de rédaction d’une nouvelle plurilingue à partir du mot “déjà-vu”, un des dix mots choisis pour l’édition 2023 de « Dis-moi dix mots à tous les temps » : année-lumière, avant-jour, dare-dare, déjà-vu, hivernage, lambiner, plus-que-parfait, rythmer, synchrone, tic-tac.

Une remise des prix pour les plus belles nouvelles sera organisée à l’occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie 2023. Trois prix seront décernés par un jury composé de représentants de la DGLFLF et de France Éducation international.

Participation

Ce concours est ouvert aux assistants de langue vivante en France et de langue française à l’étranger en poste durant l’année scolaire 2022/2023. Chaque participant rédigera une nouvelle à partir du mot “déjà-vu”.

Chaque participant adressera deux versions de la nouvelle.

– pour les assistants de langue vivante en France : une version dans votre langue maternelle et une version en français ;

– pour les assistants de langue française : une version en français et une version dans la langue de votre pays d’accueil.

La longueur maximale de chacun des deux textes de la nouvelle est de 4 000 signes (espaces compris), soit environ une page et demie. Le texte peut être illustré par un dessin ou une photographie sous format .jpeg de 3 MO maximum.

Calendrier

Le concours débute le 11 janvier 2023. Les textes et éventuelles illustrations sont à envoyer à assistant@france-education-international.fr le 24 février 2023 au plus tard.



