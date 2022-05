« E.Leclerc Autoroute fait son Cinéma », les 26 et 29 mai 2022 dans 7 aires de services E.Leclerc France

« E.Leclerc Autoroute fait son Cinéma », les 26 et 29 mai 2022 dans 7 aires de services E.Leclerc France, 25 mai 2022 00:00, . 26 et 29 mai Sur place Gratuit e.leclerc@agencebabel.com Pour la première fois, les aires d’autoroute E.Leclerc déroulent leur tapis rouge pour plonger les usagers dans différents univers cinématographiques. Pour la première fois, les aires d’autoroute E.Leclerc déroulent leur tapis rouge pour plonger les usagers dans différents univers cinématographiques : « Star Wars », « Jurassic Park », « Avengers », « Retour vers le Futur », « Harry Potter », « Ghostbusters » ou encore « Transformers ». Au total, 7 aires de services des principaux axes autoroutiers français participent à cette nouvelle animation “E.Leclerc Autoroute fait son cinéma” : Achères Ouest, Achères Est, Estérel, Narbonne Vinassan Nord, Saint Rambert d’Albon Ouest, Port Lauragais Nord et Haut Koenigsbourg. Rendez-vous avec le 7ème Art sur les aires d’autoroute E.Leclerc lors du week-end de l’Ascension Le cinéma prend possession de ces 7 aires avec de multiples animations, ouvertes à tous. Cosplays, expositions, vont agrémenter le voyage des usagers sur l’autoroute durant le week-end de l’Ascension. Ces animations les invitent à faire des pauses bienvenues et à partager des moments de détente et des souvenirs dans une ambiance familiale, avant de reprendre la route. La Programmation dans le détail Jeudi 26 mai 2022 Le temps d’une journée, les voyageurs pourront découvrir la célèbre Ford Anglia d’Arthur Weasley du film « Harry Potter : La chambre des secrets », sur l’aire d’Achères Ouest (A6). Les sorciers Harry Potter et Albus Dumbledore (cosplayeurs) seront également présents pour animer les lieux et prendre des photos avec les voyageurs. La force sera parmi eux sur l’aire de l’Estérel (A8). Plusieurs personnages de la saga « Star Wars » seront représentés par de nombreux cosplayeurs. Au programme de cette journée : photocall, démonstrations et initiations de combats aux sabres laser. L’aire de Narbonne Vinassan Nord (A9) invitera ses clients à faire une pause sur l’île de « Jurassic Park », avec notamment l’exposition de la Jeep Wrangler dans un décor qui les plongera dans l’ambiance du film. Sur l’aire de Saint Rambert d’Albon Ouest (A7), les super héros « Avengers » de l’univers Marvel seront également présents : Captain Marvel, Iron Man et Spiderman. Dimanche 29 mai 2022 De retour de week-end, les automobilistes apercevront sur l’aire d’Achères Est (A6) une voiture star du cinéma : L’« Ecto-1 » la Cadillac Miller-Meteor de 1959 de l’équipe des Ghostbusters du film « S.O.S Fantômes ». Deux robots géants performers tout droit sortis des films « Transformers » viendront passer la journée sur l’aire de Port-Lauragais Nord (A61) autour de la Chevrolet Camaro Bumblebee. La célèbre DeLorean du film « Retour vers le futur » sera visible sur l’aire du Haut Koenigsbourg (A35). Qui n’a pas rêvé de se mettre au volant de cette voiture mythique ? Marty McFly et le « Doc » Emmett Brown, seront du voyage, incarnés par deux cosplayeurs de l’association « 88Miles à l’heure », officielle représentante française de la Fondation « Team-Fox » qui contribue à la lutte contre la maladie de Parkinson. France France métropolitaine jeudi 26 mai – 00h00 à 23h59

