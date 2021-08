Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe FRANCE DESIGN WEEK LE MANS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

FRANCE DESIGN WEEK LE MANS Le Mans, 7 septembre 2021, Le Mans. FRANCE DESIGN WEEK LE MANS 2021-09-07 10:00:00 – 2021-09-11 20:00:00 CCI Le Mans Sarthe, Là Visitation, Agence Machin Bidule,

Le Mans Sarthe Le Mans Créapolis répond à l’appel de l’APCI (agence nationale pour la promotion du Design) et organise la « France Design Week Le Mans ».

Du 7 au 11 septembre 2021 rendez-vous à :

– La CCI Le Mans Sarthe, la Tribu Co_Working, La Visitation, l’Agence Machin Bidule ainsi qu’aux Galeries Lafayette pour des expositions.

– La Visitation du mercredi au samedi pour des conférences sur plusieurs thèmes :

– Mercredi 8 : Design Sensoriel

– Jeudi 9 : Design Graphique et scénographie

– Vendredi 10 : Développement durable

contact@lemans-creapolis.com +33 2 43 39 25 90

