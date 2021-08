France Design Week en Hauts-de-France région Hauts-de-France, 7 septembre 2021, 62.

France Design Week en Hauts-de-France ————————————- ### Du 7 au 26 septembre 2021 C’est la fête du design ! Expositions, conférences, ateliers, projections ponctuent un programme riche en expériences et rencontres pour tout savoir sur la démarche design. Avec entre autres, **MOCO** le salon professionnel de design textile à la Chaufferie, l’exposition **Dépliages, quand le design se découvre** au siège des Hauts-de-France, la projection **Passé, Présent, Mémoire industrielle** du cinéaste Alain Fleischer au Fresnoy, les rencontres «**Skate, design et urbanisme**» à la Condition Publique, et bien d’autres curiosités. Sous le parrainage du ministre de l’Économie et des Finances et de la ministre de la Culture, l’événement France Design Week a pour objectif de valoriser l’innovation et le savoir-faire du design français dans toute sa diversité et sa vitalité partout en France. — Retrouvez tous les événements et les détails pratique grâce à la carte interactive de la [France Design Week](https://francedesignweek.fr/) et le programme des Hauts-de-France à télécharger sur [lille—design](https://www.lille-design.com/fr/actus-evenements/evenements/france-design-week-2021-programmation-hauts-de-france). _lille—design coordonne la France Design Week 2021 pour la Région Hauts-de-France, sur une initiative de l’APCI._

