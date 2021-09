Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier FRANCE DESIGN WEEK À LA HALLE TROPISME Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault Ne manquez pas la FRANCE DESIGN WEEK à la Halle Tropisme du 11 au 17 septembre 2021 ! ►La Halle Tropisme accueille pendant 7 jours une exposition collective d’une vingtaine de designer·euse·s montpelliérains. Leur point commun ? Travailler des heures, des semaines, des mois, des nuits pour concevoir un beau livre, une typographie parfaite, une identité visuelle unique, un site web efficace, une chaise confortable, une illustration impactante, une animation pertinente… L’occasion de (re)découvrir l’écosystème inspirant du tiers-lieu culturel de la Halle Tropisme et de saisir les enjeux de tous les champs du design. Exposition et temps forts du 11 au 17 septembre 2021. Vernissage le samedi 11 septembre à partir de 19h.

Soirée Talk, Designer·euse·s : acteur.trices du développement durable ? le 16 septembre de 19h à 20h30 Entrée libre – Pass sanitaire obligatoire . .

Romain Oudin / Lift Type

Collectif Karbone

Mélanie Lambert

Camille Boyer

Christophe Tincelin / Agence Entreautre

Nicolas Chauveau / Agence Entreautre

David Lopez / Studio Troisquatre

Pauline Desombre

Ayadesign / Aya Berteaud

Alexandre Pennaneac’h

