Dans un monde où le numérique est de plus en plus présent, que la dématérialisation des démarches administratives est en mouvement depuis des années, venez découvrir (ou re-découvrir) l’outil France Connect mis en place par l’état afin de faciliter et sécuriser la connexion en ligne. Lors de cet atelier, il sera question de France connect, de l’identité Numérique La Poste, et de la création d’un mot de passe. Pré-requis : avoir une adresse mail et savoir se servir d’un clavier Mardi 08 février de 14h à 16h Mardi 22 mars de 14h à 16h Vendredi 1er avril de 17h à 19h

Inscription à la médiathèque requise.

Administration en ligne, comment m’identifier ? Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens Gironde

