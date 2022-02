France Bleu Live Festival Les Deux Alpes Les Deux Alpes Catégories d’évènement: Isère

Les Deux Alpes

France Bleu Live Festival Les Deux Alpes, 12 avril 2022, Les Deux Alpes.

2022-04-12 19:00:00 – 2022-04-15 20:00:00

Les Deux Alpes Isère Les Deux Alpes Passez une semaine de folie aux 2 Alpes et vibrez au son de France Bleu Live Festival Les 2 Alpes.

4 SOIRÉES, 4 ARTISTES ! LA STATION DES 2 ALPES ACCUEILLERA AVEC GRAND BONHEUR Gaëtan Roussel, Claudio Capéo, Clara Luciani, Nolwenn Leroy.

