**De 16h à 19h, France bleu Gironde sera en direct depuis Bègles Plage pour son émission quotidienne qui, au travers de ses rubriques et de ses invités mettra en valeur toutes les facettes d’un bel été en Gironde.** Des animateurs sportifs, des guides nature, Gironde Tourisme, des professionnels de la santé… viendront échanger tout au long de la tournée avec toutes et tous. Une exposition intitulée “la musique au fil de l’eau” qui met en avant des pochettes de disques 33 ou 45 tours issues de la discothèque centrale de Radio France sera à découvrir. Plus d’une cinquantaine de pochettes seront exposées accompagnées d’un i-juke box permettant la diffusion des titres exposés. La tournée 100 % Gironde, comme un air de fête ! Direct de votre quotidienne locale, de 16h à 19h à Bègles Plage Bègles Plage Avenue Pierre Mendès France Bègles Bègles Hourcade Gironde

