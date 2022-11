FRANCE BLEU À HAUTEUR D’ENFANTS Montpellier, 17 novembre 2022, Montpellier.

FRANCE BLEU À HAUTEUR D’ENFANTS

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hrault

2022-11-17 – 2022-11-20

Montpellier

Hrault

Découverte des métiers du son et du journalisme, orchestre, créations musiales, écoutes et montages sonores, méditation, challenges musicaux, ateliers et conférences… pour la deuxième année consécutive, France Bleu Hérault déploie dans la Halle Tropisme son festival d’écoute et de création sonore pour les enfants.

En résonance avec Les grands yeux, festival du film documentaire pour les petits et grands enfants, ce temps fort propose de découvrir les métiers du son et du journalisme, manier l’information et développer l’esprit critique.

Programme complet des ateliers sur le site officiel des Halles Tropisme.

Tous les ateliers sont gratuits sur inscription.

+33 4 34 43 09 60 https://www.tropisme.coop/agenda/france_bleu_enfants

