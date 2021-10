FRANCE BLEU À HAUTEUR D’ENFANTS Montpellier, 4 novembre 2021, Montpellier.

FRANCE BLEU À HAUTEUR D’ENFANTS Montpellier

2021-11-04 – 2021-11-07

Montpellier Hérault

EUR 0 0 FESTIVAL D’ÉCOUTE ET DE CRÉATION SONORE

Après le goût, place à l’ouïe et à l’écoute. France Bleu Hérault, Tropisme et Coodio vous proposent une programmation ludique autour de l’art sonore à destination des enfants.

Tous les ateliers sont gratuits, l’inscription est obligatoire*.

› Et toujours mercredi › dimanche, Exposition Mondo Minot (14h › 19h) et Fête foraine et aire de jeux (14h › 21h). Dimanche 11h › 18h.

Au programme notamment:

►ATELIER RADIO PAR CLAIRE MOUTARDE ET VALENTIN BERTRAND

►ATELIER VOIX AVEC CHRISTINE FAIDHERBE

►INSTALLATION FRAGMENTS DE PARADIS

►MAGNÉTO MÉMOIRE CRÉATION SONORE DE NICOLAS THIRION

►ATELIER LES MARCHÉS DE MONTPELLIER ET LES MARCHÉS DU FUTUR

et bien d’autres !

Programme complet sur le site internet de l’événement

Montpellier

