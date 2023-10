Conférence débat « Nouveau schéma régional de santé : que va-t-il concrètement changer pour ma santé ? » France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Métropole de Lyon Conférence débat « Nouveau schéma régional de santé : que va-t-il concrètement changer pour ma santé ? » France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes Lyon, 22 novembre 2023, Lyon. Conférence débat « Nouveau schéma régional de santé : que va-t-il concrètement changer pour ma santé ? » Mercredi 22 novembre, 09h30 France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes Entrée gratuite, inscription obligatoire Le Schéma Régional de Santé (SRS) de l’ARS 2023-2028 constitue le socle sur lequel va reposer l’ensemble des

interventions et investissements en santé pour les 5 années à venir en Auvergne-Rhône-Alpes. Jeunes, personnes âgées, personnes en situation de handicap, malades chroniques, personnes en situation de précarité… les objectifs prioritaires retenus par l’ARS auront un impact direct sur la santé de tous les habitants de la région. Pour permettre à chacun de s’approprier les enjeux identifiés pour notre région, France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes propose aux citoyens de venir débattre et échanger avec les acteurs de santé de la région autour de ce SRS actualisé.

L’événement sera ouvert par Cécile COURREGES, Directrice générale de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes, Union régionale de 125 associations d’usagers de santé, invite grand public, institutionnels et professionnels à venir prendre part à ces échanges. >> Télécharger le programme de l’événement.

>> Inscription gratuite et obligatoire en cliquant ici.

France Assos Santé Auvergne-Rhône-Alpes
129 rue de Créqui - 69006 Lyon
Lyon 69006 Les Brotteaux
Métropole de Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes

