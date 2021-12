Sotteville-lès-Rouen France Alzheimer 76 Seine-Maritime, Sotteville-lès-Rouen France Alzheimer 76 ont repris au sein de leur nouveau local France Alzheimer 76 Sotteville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Nous vous informons que les activités de l’association **France Alzheimer 76** ont repris au sein de leur nouveau local **10 avenue de la libération à Sotteville-Lès-Rouen :** * **La Halte Relais** est ouverte _le mardi et le jeudi après-midi de 14h à 17h_ (réservée aux adhérents de l’association et sur inscription), les participants sont accueillis par notre assistante de soins en gérontologie et des bénévoles * **Les ateliers de mobilisation cognitive** ont lieu _chaque vendredi après-midi de 14 h à 17 h_ (réservés aux adhérents de l’association et sur inscription). Ils sont animés par la neuropsychologue de l’association.

France Alzheimer 76, 10 avenue de la libération à Sotteville-Lès-Rouen

