Visite guidée des locaux de France 3 Hauts-de-France Amiens Samedi 16 septembre, 10h00 France 3 Picardie

Les équipes de France 3 Hauts-de-France à Amiens vous proposent de découvrir les coulisses de votre média régional à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine le samedi 16 septembre 2023.

Comment est fabriqué un JT ? Combien de personnes collaborent pour sa diffusion ? À quoi ressemble un plateau de télévision ? Vous pourrez poser toutes vos questions à nos journalistes et techniciens lors d’un parcours commenté.

C’est l’occasion de découvrir l’envers du décor de vos émissions régionales avec la salle de rédaction, les salles de montage, le mixage, la régie et les plateaux …

Inscription obligatoire (consulter notre site web à partir du lundi 5 septembre)

France 3 Picardie 25 rue Roger Martin du Gard CS 28001 – 80084 Amiens Amiens 28001 Somme Hauts-de-France Centre de fabrication et de diffusion d'informations et de programmes de télévision régionaux.

France 3 Picardie est une des vingt-quatre antennes de proximité de France Télévisions émettant sur la Picardie et basée à Amiens.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

France télévisions