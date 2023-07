Visite guidée France 3 Pays de la Loire France 3 Pays de la Loire Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Visite guidée France 3 Pays de la Loire Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00 France 3 Pays de la Loire Entrée sur inscription en ligne durant l’été (formulaire et créneaux de visite en cours de création)

Venez visiter les coulisses de votre télévision publique à France 3 Pays de la Loire à Nantes le samedi 16 septembre 2023. Moyens de reportages, montage, mixage, régie, direct : comment fonctionne une rédaction ? comment se déroule la diffusion ?

France Télévisions vous ouvre ses portes à Nantes. Les inscriptions s’ouvriront prochainement sur notre site internet. merci de votre patience !

France 3 Pays de la Loire 2 rue Gaëtan Rondeau 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 99 44 44 https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/ [{« type »: « link », « value »: « https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/ »}] A la station régionale de Nantes, le public est invité à découvrir les coulisses de France 3 Pays de la Loire et à rencontrer les journalistes, techniciens et personnels de la télévision régionale publique. Les visites se font uniquement sur inscriptions par petit groupe. Accès piéton ( Chrono bus : C5 Stations Galarne ou Conservatoire à proximité)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

