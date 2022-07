France 2023 Rugby Tour Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Calvados Pendant près de quatre mois, un train sillonnera la France et ses territoires pour promouvoir la Coupe du Monde de Rugby 2023 dont le coup d’envoi sera donné le 8 septembre au Stade de France.

51 villes, sur 144 jours de tournée, seront ainsi traversées par le France 2023 Rugby Tour.

Le train-exposition rentrera en gare de Trouville-Deauville le mardi 26 juillet. A bord, le match d’ouverture France – Nouvelle-Zélande sera à l’honneur, et une expérience immersive, en réalité virtuelle, vous plongera dans l’ambiance du 8 septembre 2023 au Stade de France. Les équipes qualifiées seront présentées, ainsi que les projets à impact positif de France 2023 (Rugby au Cœur, Campus 2023, Mêlée des Chœurs, XV de la Gastronomie…).

