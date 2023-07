Permanence PEPITE Bretagne France Permanence PEPITE Bretagne France, 7 décembre 2023, . Permanence PEPITE Bretagne Jeudi 7 décembre, 12h00 France Sur inscription Vous êtes étudiant.e ou jeune diplômé.e, intéressé.e par l’entrepreneuriat ?

Notre chargée de projet vous donne rendez-vous pour répondre à toutes vos questions, vous renseigner sur le SNEE (statut national étudiant entrepreneur) et vous orienter vers des dispositifs et structures qui peuvent vous aider.

Inscrivez-vous ici pour prendre rendez-vous !

France
bretagne
Bretagne

2023-12-07T12:00:00+01:00 – 2023-12-07T13:00:00+01:00

entrepreneuriat étudiant
Pépite Bretagne

