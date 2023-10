Fabrication de nichoirs et mangeoires France Fabrication de nichoirs et mangeoires France, 25 novembre 2023, . Fabrication de nichoirs et mangeoires Samedi 25 novembre, 13h00 France Aidez les oiseaux à passer l’hiver et préparez leur venue au printemps en construisant des nichoirs et des mangeoires. Avec la LPO. DE 14H À 17H Maison de l’environnement, Angers Tout public (les enfants doivent être accompagnés) 18€ le kit nichoir et 23€ le kit mangeoire France France [{« type »: « link », « value »: « https://lpo-anjou.org/fabrication_mangeoire/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T13:00:00+01:00 – 2023-11-25T15:00:00+01:00

2023-11-25T13:00:00+01:00 – 2023-11-25T15:00:00+01:00 Fabrication nichoirs Détails Autres Lieu France Adresse France Age max 99 Lieu Ville France latitude longitude 46.603354;1.888334

France https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//