Amélie, animatrice nature, et Fabien, photographe, vous proposent une balade atypique au lac de Maine. Objectif : découvrir la nature sublimée par les couleurs de l’automne et s’initier à l’art de photographier les plantes sauvages avec son smartphone. Avec Fabien Fougeroux, l’Appel du végétal et le conseil départemental dans le cadre des RDV Nature en Anjou. DE 14H30 À 16H30 Parking du camping du lac de Maine, Angers Tout public, à partir de 8 ans (avec accompagnateur) Gratuit

