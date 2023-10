Réussir son compostage France, 18 novembre 2023, .

Réussir son compostage Samedi 18 novembre, 08h00 France

Vous rencontrez plus ou moins de succès dans votre pratique du compostage, sans toujours bien comprendre les raisons des résultats que vous obtenez. Label Verte vous convie à un moment d’apprentissage et de convivialité et vous donne les clés pour gérer votre compostage domestique. Avec Angers Loire Métropole. DE 9H À 12H30 Tout public, à partir de 14 ans 3€/pers.

