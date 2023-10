Dehors en famille France, 1 novembre 2023, .

Dehors en famille Mercredi 1 novembre, 14h30 France

Partir en balade dans la nature et revenir avec plein de jeux et d’idées d’activités, c’est possible. Le temps d’une balade, amusez-vous et créez le plus simplement possible. Parents et enfants curieux, Amélie vous accompagne pour vivre une expérience inédite. Avec l’Appel du végétal. DE 15H30 À 16H30 Tout public, à partir de 2 ans (avec accompagnateur) 3€/pers.- 1,5€/enfant (jusqu’à 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-01T14:30:00+01:00 – 2023-11-01T16:30:00+01:00

balade botanique enfants