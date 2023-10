Halloween : contes d’Appleween France Halloween : contes d’Appleween France, 31 octobre 2023, . Halloween : contes d’Appleween Mardi 31 octobre, 15h30 France Pars en quête des êtres inquiétants et étranges qui nous donnent rendez-vous au jardin le soir d’Halloween. Pour faire peur aux « monstres de nature », viens déguisé en créature effrayante ou en héros/héroïne. Animation en extérieur si le temps le permet. Avec l’Échappée Anjouée. DE 16H30 À 17H30 Enfants, à partir de 7 ans (avec accompagnateur) 1,5€/enfant (jusqu’à 12 ans), gratuit pour les accompagnateurs France France [{« type »: « link », « value »: « https://marketplace.awoo.fr/660/Product?reference=LOV049000066020190908171048 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T15:30:00+01:00 – 2023-10-31T17:30:00+01:00

