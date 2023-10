Défi « Sur la piste des animaux » France Défi « Sur la piste des animaux » France, 26 octobre 2023, . Défi « Sur la piste des animaux » Jeudi 26 octobre, 14h30 France Renards, hérissons, crottes, empreintes, pelotes… Maxime, animateur nature, t’entraîne sur la piste des animaux. Suis les traces, mène l’enquête, joue et deviens un véritable détective de la nature. Jeudi 26 octobre DE 14H30 À 16H30 Maison de l’environnement, Angers Enfants, à partir de 7 ans (avec accompagnateur) Gratuit. Défis de 30 min en accès libre, dans la limite des places disponibles. France France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

défi animaux

