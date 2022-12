Sommet International de l’Innovation en villes Médianes France, 26 octobre 2023, .

Sommet International de l’Innovation en villes Médianes 26 et 27 octobre 2023 France

Entrés sur inscription

Réinventer le modèle d'attractivité et la coopération internationale des villes médianes autour du territoire intelligent.

Le SIIViM correspond à la volonté des villes médianes de développer une stratégie volontaire de développement économique utilisant les leviers du numérique.

Depuis 2018, le SIIViM s’est tenu chaque année, avec une alternance France / Québec.

Le SIIViM est un forum de rencontres et d’expériences d’un nouveau genre qui souhaite rendre les évolutions digitales intelligibles pour les acteurs économiques et institutionnels ainsi que le grand public. Il s’est donné l’ambition de permettre l’émergence de solutions innovantes pour redynamiser les territoires médians.

Un sommet organisé autour d’un démonstrateur thématique regroupant 120 technologies, 100 conférenciers, des ateliers participatifs qui permet la rencontre d’entreprises innovantes, de décideurs, d’experts et d’investisseurs.

Toutes les thématiques de la ville intelligente et durable sont abordées durand 2 journées rassablant prés de 2 000 visiteurs et plus de 20 pays.

Le SIIViM est le rendez-vous déjà incontournable des décideurs des villes médianes françaises et québecoises.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T09:00:00+02:00

2023-10-27T17:00:00+02:00

Nevers Agglomération