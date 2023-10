Sortie Nature à Abbaretz France, 24 octobre 2023, .

Sortie Nature à Abbaretz Mardi 24 octobre, 10h00 France 13.50 par participant (adulte ou enfant) Vous pouvez emmener votre pique nique l’endroit est idéal L’après midi je vous conseille de rester pour monter les 200 marches de la mine d’étain et avoir une vue sur Abbaretz et les alentours !!

Venez profitez d’une balade nature commentée, ludique et interactive ! Je suis Audrey Tachoire, guide nature depuis plus de 15 ans ! J’anime et j’organise des sorties nature sur notre territoire en Loire-atlantique ! Quelques unes sont pour le grand pubic ! Le site d’abbaretz est un lieu unique et lunaire à découvrir !

2023-10-24T10:00:00+02:00 – 2023-10-24T12:00:00+02:00

#sortienature #automne #famille #guidenature #loireatlantique #abbaretz #espacenaturelsensible #toutpublic #aventure