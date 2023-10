Percez les secrets de la distillation des plantes France, 23 octobre 2023, .

Percez les secrets de la distillation des plantes Lundi 23 octobre, 14h00 France

Exercez-vous à la méthode ancestrale permettant d’extraire l’essence des plantes. Partez au jardin sélectionner et cueillir les plantes puis participez à leur distillation. Découvrez le potentiel et les usages quotidiens des eaux florales et hydrolats, aiguisez vos sens avec une dégustation et repartez avec votre flacon. Avec Bona Flora. Lundi 23 octobre DE 14H À 16H30 Maison de l’environnement, Angers Ados-Adultes 20€/pers.

France France [{« type »: « email », « value »: « calemaitre49@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 49 01 80 37 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T14:00:00+02:00 – 2023-10-23T16:00:00+02:00

essence de plante distillerie