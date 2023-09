Conférence « L’Océan, régulateur du climat. Le rôle essentiel du phytoplancton » France, 17 octobre 2023, .

Conférence « L’Océan, régulateur du climat. Le rôle essentiel du phytoplancton » Mardi 17 octobre, 20h15 France Gratuit, sur inscription au 0228252487

Premier puits de carbone et premier producteur d’oxygène de la planète, l’océan a un rôle primordial dans la régulation du climat. Et ceci en grande partie grâce au phytoplancton. Après un panorama des processus physiques et biologiques mis en jeu par l’océan mondial, l’importance capitale, mais souvent méconnue, du phytoplancton est exposée au travers de quelques exemples : premier maillon des chaines alimentaires aquatiques, nuisances potentielles résultant des activités humaines, mais aussi indicateur de la qualité des eaux douces et marines. Animée par Catherine Belin, ex-coordinatrice nationale du REPHY à IFREMER. photos : A. Le Magueresse et N. Neaud-Masson

France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T20:15:00+02:00 – 2023-10-17T22:15:00+02:00

