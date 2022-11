Webinaire PEPITE : Apprendre à se connaître France, 9 janvier 2023, .

Webinaire PEPITE : Apprendre à se connaître Lundi 9 janvier 2023, 18h00 France

Gratuits, sur inscription préalable, places limitées

Atelier interactif et ludique pour apprendre à se connaître avant de se lancer dans un projet entrepreneurial. Avec Pauline Kertudo

Quel type d’entrepreneur.euse êtes-vous ou souhaitez-vous être ? Quels sont les freins qui vont empêchent d’entreprendre ? Comment les lever ?

Pauline Kertudo, coach certifiée (RNCP) et sociologue praticienne, animera cet atelier et tentera de vous faire identifier vos points forts et de trouver des pistes pour entreprendre de faon sereine.

Spécialisée sur les thématiques des parcours professionnels et de l’équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle et vie familiale, Pauline Kertudo accompagne les personnes, qu’elles soient salariées, en reconversion professionnelle, porteuses de projet ou cheffes d’entreprise, dans la réalisation de leurs enquêtes de besoins, leur méthodologie de projet mais aussi l’atteinte d’un meilleur équilibre entre les différents aspects de leur vie.

Le Pépite Bretagne c’est quoi ?

Le Pépite (Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) a pour ambition de développer l’esprit d’entreprendre chez les étudiants et les jeunes diplômés en Bretagne. Il fait partie des 33 Pépite en France mis en place par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il a pour mission de sensibiliser tous les étudiants à l’entrepreneuriat et d’accompagner les étudiants qui créent leur activité grâce au SNEE (statut national étudiant entrepreneur).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-09T18:00:00+01:00

2023-01-09T19:30:00+01:00

Pépite Bretagne