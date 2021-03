Paris Institut national d'histoire de l'art (INHA) Paris France 1600. Actualité de la recherche et nouvelles perspectives en histoire de l’art. Institut national d’histoire de l’art (INHA) Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mardi 25 mai au jeudi 27 mai à Institut national d’histoire de l’art (INHA)

Ces journées, organisées dans le cadre du « recensement de la peinture française du XVIe siècle » mené par l’Institut national d’histoire de l’art et versé sur la base AGORHA, en collaboration avec le musée du Louvre, ont pour objectif d’offrir une synthèse des savoirs et de communiquer sur les nouvelles pistes de la recherche récente. Elles exploreront, sur la période charnière des années 1580-1620, entre Renaissance et Grand Siècle, les modalités de la création artistique dans le milieu de cour, mais aussi dans les foyers régionaux aujourd’hui en pleine redécouverte. Ces journées seront l’occasion d’évoquer la condition sociale des artistes, les modalités de la commande, la diffusion des modèles et des motifs en France et les questions liées à la restauration et à la conservation des œuvres de cette époque, à travers plusieurs études de cas. Une troisième journée, de visite et d’échanges, est envisagée au château de Fontainebleau à la suite de ces journées d’études. Soutenu par la [Fondation des sciences du patrimoine](http://www.sciences-patrimoine.org)

___ **Comité scientifque** Geneviève Bresc-Bautier (musée du Louvre)

Thierry Crépin-Leblond (musée national de la Renaissance, Écouen)

Isabelle Dubois-Brinkmann (INHA)

Guy-Michel Leproux (EPHE)

Emmanuel Lurin (Université Paris-Sorbonne, centre André Chastel),

Audrey Nassieu Maupas (EPHE)

Vladimir Nestorov (INHA)

Cécile Scailliérez (musée du Louvre)

Vanessa Selbach (BnF)

___ I**ntervenants** Camille Charbonnier (université Bordeaux-Montaigne)

Dominique Cordellier (musée du Louvre)

Romain Courrier (université Franche-Comté)

Cécile Dupré (musée d’Art Roger-Quilliot, Clermont-Ferrand)

Étienne Faisant (université Paris-Nanterre)

Virginie Guffroy (École du Louvre)

Jessy Jouan (université de Nantes)

Guillaume Kazerouni (musée des Beaux-Arts de Rennes)

Camille Larraz (université de Genève)

Blanche Llaurens (université de Poitiers)

Hélène Lebedel-Carbonnel (Drac Centre-Val de Loire)

Estelle Leutrat (université Rennes 2)

Antonin Liatard (INHA)

Jane Mavavock (chercheuse indépendante)

Xavier Pagazani (université Bordeaux-Montaigne)

Jacopo Ranzani (INHA)

Nicolas Sainte Fare Garnot (ancien conservateur du musée Jacquemart-André)

Vanessa Selbach (BnF)

Camille Serchuk (université de Connecticut Sud)

Juliette Souperbie (université Toulouse-Jean Jaurès)

Guennola Thivolle (CAOA, Allier)

Nicolas Trotin (EPHE)

Yann Vaxelaire (Ville de Nancy)

Alexandra Zvereva (musée municipal de Saint-Germain-en-Laye)

Modalités à venir

