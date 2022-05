FRANCA’ EN FETE Francaltroff Francaltroff Catégories d’évènement: Francaltroff

Francaltroff Moselle Francaltroff 2ème Grande Fête d’été inter-associative à Francaltroff. En coordination avec la mairie de Francaltroff et avec la participation des associations :Association arboricole et horticole de Francaltroff et environs ; Association de chasseurs de Francaltroff ; Football club Francaltroff ; La Gymnastique volontaire féminine. Les Coccinelles

SAMEDI 30 juillet dès 18h

Sanglier à la broche / Flageolets / Frites : 8 €

Sanglier local offert par les chasseurs de Francaltroff

Barbecue / Frites toute la soirée

Buvette, animations foraines, animation musicale

DIMANCHE 31 juillet dès 6h

5ème brocante du FC Francaltroff dans la Rue des Jardins

Arrivée des exposants dès 6h

Repas de midi avec Barbecue / Frites et Stand cuisses de grenouilles

Le soir, Pizza / Flamm : 7€

Barbecue /Frites

Toute la journée : Buvette, Animations musicales et foraines mairie-francaltroff@outlook.fr Francaltroff

