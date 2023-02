FRANC MOODY LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE), 28 mars 2023, PARIS.

FRANC MOODY LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE). Un spectacle à la date du 2023-03-28 à 19:30 (2023-03-28 au ). Tarif : 26.8 à 26.8 euros.

LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) PARIS 211 AV.JEAN JAURÈS -M.PTE PANTIN Paris

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) & LE TRABENDO PRESENTENT ce concert.

C’est au début des années 2010 que le duo londonien Franc Moody s’est formé. Les chemins de Ned Franc et Jon Moody se croisaient fréquemment dans les soirées Warehouse de Camden, qu’ils organisaient ou auxquelles ils jouaient avec leurs groupes respectifs. C’est en alliant leurs forces que Franc Moody est né : avec leur son soul, funk et disco du cosmos, ils ont réussi à fédérer des légions de fans au travers de différents EP et de leur premier album ‘Dream in Colour’ (Juicebox Recordings/AWAL) sorti en 2020.

Continuant à écrire et à enregistrer de la musique durant la pandémie, Franc Moody viennent de sortir début septembre leur second album ‘Into the Ether’, leur projet le plus ambitieux à ce jour.

Sur scène, le duo a grandi pour devenir un groupe live de six musiciens, combinant des éléments du funk, de la soul et de la disco, ils se sont rapidement construit la réputation d’être l’un des groupes les plus prometteurs sur scène du moment. Après avoir rempli une Maroquinerie en 2020, Franc Moody sont de retour et seront en concert le 28 mars 2023 au Trabendo.

