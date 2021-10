FRAMEtouch : Louise Lavi, Camargue, Grasbe L’Alimentation Générale, 6 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 6 novembre 2021

de 23h à 5h

payant

SURPRIIIIIIISE ! On va se revoir plus tôt que prévu, et franchement on a hâte !

C’est le genre de line up qu’on était impatient de vous présenter, on vous l’a préparé aux petits oignons et on va le déguster ensemble.

23H00 – 01H00 :

▂ Gasbe

: https://soundcloud.com/gaspard-bourgeois

FB : https://www.facebook.com/gasbe0/

IG : https://www.instagram.com/gasbe_sound/

01H00 – 03H00 :

▂ Camargue – FRAMEtouch

: https://bit.ly/3vsH8y6

IG : https://www.instagram.com/archives.wmap/

03H00 – 05H00 :

▂ Louise Lavi

IG : https://www.instagram.com/louiselavi_/

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011

