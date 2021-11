Frame perspective Caen, 20 décembre 2021, Caen.

Frame perspective Esplanade Jean-Marie-Louvel Abbaye-aux-Hommes Caen

2021-12-20 – 2022-01-14 Esplanade Jean-Marie-Louvel Abbaye-aux-Hommes

Caen Calvados

Vivez en famille ou entre amis une expérience sensorielle inédite dans le cloître de l’Abbaye-aux-Hommes avec l’ exposition Frame Perspective signée par Olivier Ratsi.

Cette exposition allie unité et collectif. Frame, le cadre, est l’unité, et sa multiplication crée la perspective. L’artiste Olivier Ratsi ajoute, par une programmation lumineuse et une composition sonore réalisée par Thomas Vaquié, un rapport au temps, un lien organique à l’œuvre. Frame Perspective sublime et transfigure l’espace qui l’accueille par sa simple présence et son mouvement, créant une connexion entre le spectateur et la particularité de l’endroit où il se trouve.Cloître de l’Abbaye-aux-Hommes du lundi au vendredi, 18h-21h (fermeture 24 et 31 décembre)

Projet porté par la Ville de Caen sur une proposition de Station Mir dans le cadre du festival ]Interstice[.

https://festival-interstice.net/2021/

