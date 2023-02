FRAME BY FRAME THEATRE DE ST QUENTIN EN YVELINES, 10 février 2023, SAINT QUENTIN EN YVELINES.

FRAME BY FRAME THEATRE DE ST QUENTIN EN YVELINES. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:30 (2023-02-10 au ). Tarif : 25.3 à 25.3 euros.

THEATRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (L-R-21-1595/L-R-21-2706 /L-R-21-3211) présente ce spectacle L’Orchestre National de Jazz s’entoure de 3 brillantes compositrices pour revisiter, avec fougue et enthousiasme, tout un pan musical de ce que l’on appelait, dans les années 70, le rock progressif. Une réjouissante odyssée musicale, de Pink Floyd à Genesis en passant par King Crimson et Magma !Frame by frame, « image par image », se présente comme une relecture du rock progressif à travers le prisme du jazz, son proche cousin. Aux côtés de l’ONJ et de son directeur artistique Frédéric Maurin, Airelle Besson, Sarah Murcia et Sylvaine Hélary, elles-mêmes très inspirées par cet univers sonore unique, seront aux commandes d’une exploration exceptionnelle.Le rock progressif entretient des rapports particuliers avec le jazz. Ce genre, qui trouve ses origines dans la musique psychédélique, s’éloigne du rock sous sa forme la plus populaire pour chercher des sonorités nouvelles. Sa composition s’apparente sur certains points à la musique orchestrale. Le « rock prog », comme on dit, atteint son apogée dans les années 70, avec des groupes devenus cultes comme Pink Floyd, Genesis, King Crimson, Soft Machine, Jethro Tull, Magma voire même Supertramp. Un terrain de jeu idéal pour les musiciennes et les musiciens de l’ONJ.Arrangements Airelle Besson, Sylvaine Hélary, Sarah Murcia, Frédéric Maurin / Avec Sylvaine Hélary flûte, flûte alto, piccolo, Catherine Delaunay clarinette, cor de basset, Jean-Michel Couchet saxophones alto et soprano, clarinette basse, Fabien Debellefontaine saxophone ténor, clarinette, Mathilde Fèvre cor, Astrid Yamada cor, Sylvian Bardiau trompette, bugle, Fabien Norbert trompette, bugle, Jessica Simon trombone, Daniel Zimmermann trombone, Didier Havet tuba, Bruno Ruder claviers, synthétiseurs, Stéphan Caracci vibraphone, marimba, glockenspiel, percussions, synthétiseur, Frédéric Maurin guitare électrique, Sarah Murcia contrebasse, synthétiseur, voix, Rafaël Koerner batterie / Son Erwan Boulay, Guillaume Jay / Lumières Leslie DesvignesProduction Orchestre national de Jazz / Photo © Sylvain Gripoix Orchestre National de Jazz, Airelle Besson, Sarah Murcia, Sylvaine Hélary

Votre billet est ici

THEATRE DE ST QUENTIN EN YVELINES SAINT QUENTIN EN YVELINES Place Georges Pompidou 78054

THEATRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES (L-R-21-1595/L-R-21-2706 /L-R-21-3211) présente ce spectacle

L’Orchestre National de Jazz s’entoure de 3 brillantes compositrices pour revisiter, avec fougue et enthousiasme, tout un pan musical de ce que l’on appelait, dans les années 70, le rock progressif. Une réjouissante odyssée musicale, de Pink Floyd à Genesis en passant par King Crimson et Magma !

Frame by frame, « image par image », se présente comme une relecture du rock progressif à travers le prisme du jazz, son proche cousin. Aux côtés de l’ONJ et de son directeur artistique Frédéric Maurin, Airelle Besson, Sarah Murcia et Sylvaine Hélary, elles-mêmes très inspirées par cet univers sonore unique, seront aux commandes d’une exploration exceptionnelle.

Le rock progressif entretient des rapports particuliers avec le jazz. Ce genre, qui trouve ses origines dans la musique psychédélique, s’éloigne du rock sous sa forme la plus populaire pour chercher des sonorités nouvelles. Sa composition s’apparente sur certains points à la musique orchestrale. Le « rock prog », comme on dit, atteint son apogée dans les années 70, avec des groupes devenus cultes comme Pink Floyd, Genesis, King Crimson, Soft Machine, Jethro Tull, Magma voire même Supertramp. Un terrain de jeu idéal pour les musiciennes et les musiciens de l’ONJ.

Arrangements Airelle Besson, Sylvaine Hélary, Sarah Murcia, Frédéric Maurin / Avec Sylvaine Hélary flûte, flûte alto, piccolo, Catherine Delaunay clarinette, cor de basset, Jean-Michel Couchet saxophones alto et soprano, clarinette basse, Fabien Debellefontaine saxophone ténor, clarinette, Mathilde Fèvre cor, Astrid Yamada cor, Sylvian Bardiau trompette, bugle, Fabien Norbert trompette, bugle, Jessica Simon trombone, Daniel Zimmermann trombone, Didier Havet tuba, Bruno Ruder claviers, synthétiseurs, Stéphan Caracci vibraphone, marimba, glockenspiel, percussions, synthétiseur, Frédéric Maurin guitare électrique, Sarah Murcia contrebasse, synthétiseur, voix, Rafaël Koerner batterie / Son Erwan Boulay, Guillaume Jay / Lumières Leslie Desvignes

Production Orchestre national de Jazz / Photo © Sylvain Gripoix

.25.3 EUR25.3.

Votre billet est ici