du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à Atelier Framboisine Créations

Dans le cadre des Portes ouvertes aux Ateliers d’artistes 2021, retrouvez Christine Framboisier dans son atelier Framboisine Créations. Elle crée des bijoux et objets avec des éléments de récupération. C’est depuis décembre 2011 qu’elle a franchi le pas en devenant auto-entrepreneur. Vous pourrez également rencontrer Filo’fer (Philippe BURKARD). Il profite de ses moments de liberté pour s’adonner à son loisir : la sculpture d’objets, souvent des animaux, à partir de vieux outils. La vieille ferraille est élégante laminée par le temps… Les vieux outils aux belles formes assemblés, forgés permettent de créer des œuvres uniques. L’atelier vous ouvre ses portes à cette occasion Atelier Framboisine Créations 27 rue de la Genetraille, Chaingy Chaingy

2021-10-16T14:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-17T14:00:00 2021-10-17T19:00:00

