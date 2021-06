Fram’Art : Marché des Créateurs d’Art Saint-Loup, 25 juin 2021-25 juin 2021, Saint-Loup.

Fram’Art : Marché des Créateurs d’Art 2021-06-25 – 2021-06-27 Rue du maître des forges Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité

Saint-Loup 58200 Saint-Loup

Le Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité organise la deuxième édition du « Fram’Art », marché de créateurs d’Art, sur le site du musée (si la situation sanitaire le permet). Cette manifestation a pour but de valoriser la création artisanale et artistique locale et régionale, de mettre en lumière le talent des artistes. Tableaux, céramiques, sculptures, ferronnerie d’art, bijoux d’art… Le marché aura lieu à l’intérieur du musée et à cette occasion, l’accès au musée sera gratuit. Vernissage le 25 juin à 17h.

+33 3 86 39 91 41

