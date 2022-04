Fram’Art – Marché des Créateurs d’Art et d’Artisanat Saint-Loup Saint-Loup Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Loup

Fram’Art – Marché des Créateurs d’Art et d’Artisanat Saint-Loup, 26 mai 2022, Saint-Loup. Fram’Art – Marché des Créateurs d’Art et d’Artisanat Saint-Loup

2022-05-26 – 2022-05-29

Saint-Loup Nièvre EUR Le Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité vous propose son marché des créateurs d’art et d’artisanat. Rendez-vous du 26 au 29 Mai, au musée de 10h à 18h. Ce marché est une mise en lumière du talent des artistes et des artisans d’art. Pour l’occasion, l’accès au musée sera gratuit. Vernissage le 26 mai à 11h. Le Musée de la Machine Agricole et de la Ruralité vous propose son marché des créateurs d’art et d’artisanat. Rendez-vous du 26 au 29 Mai, au musée de 10h à 18h. Ce marché est une mise en lumière du talent des artistes et des artisans d’art. Pour l’occasion, l’accès au musée sera gratuit. Vernissage le 26 mai à 11h. Saint-Loup

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Saint-Loup Autres Lieu Saint-Loup Adresse Ville Saint-Loup lieuville Saint-Loup Departement Nièvre

Saint-Loup Saint-Loup Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-loup/

Fram’Art – Marché des Créateurs d’Art et d’Artisanat Saint-Loup 2022-05-26 was last modified: by Fram’Art – Marché des Créateurs d’Art et d’Artisanat Saint-Loup Saint-Loup 26 mai 2022 nièvre Saint-Loup

Saint-Loup Nièvre