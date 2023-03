FRAM’ART à Saint-Loup-des-Bois Musée de la Machine Agricole Saint-Loup-des-Bois Catégories d’Évènement: Nièvre

Nièvre EUR Le FRAM’ART est un rendez-vous annuel qui incarne l’ambition culturelle de notre association, celle de promouvoir les talents de nos territoires et de participer ainsi au développement touristique de notre région. Notre musée est un lieu atypique qui marque les esprits et qui se prête à accueillir des évènements culturels. De tout temps, la commune de Saint-Loup des Bois a été une terre de culture. En 1913, l’écrivain Alain FOURNIER, dans son célèbre roman « Le grand Meaulnes » cite plusieurs fois Saint-Loup des Bois. En voici un court extrait «J’ai trouvé sa voiture et sa jument qui s’en allaient sans conducteur, le long d’un chemin près de la route de Saint-Loup des Bois. » N’hésitez pas à promouvoir auprès de vos familles et de vos amis notre évènement culturel. Musée de la Machine Agricole 9 Rue du Maître de Forges Saint-Loup-des-Bois

