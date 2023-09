EXPLO RANDO : L’ÉPOPÉE DU VIVANT Fraize, 8 octobre 2023, Fraize.

Fraize,Vosges

Trois heures d’aventure au Coeur du Vivant ! Le Druide Bleu des Vosges vous accompagne d’énigmes en épreuves pour trouver indices et ingrédients dans la Forêt du Vivant ! Escape Game riche et intense !

Pour petits et grands sur inscription.. Tout public

Dimanche 2023-10-08 14:00:00 fin : 2023-10-08 17:00:00. 25 EUR.

Fraize 88230 Vosges Grand Est



Three hours of adventure in the Heart of the Living! The Blue Druid of the Vosges accompanies you from enigma to enigma to find clues and ingredients in the Forest of Life! A rich and intense Escape Game!

For young and old alike, registration required.

¡Tres horas de aventura en el Corazón de los Vivos! ¡El Druida Azul de los Vosgos te acompaña de enigma en enigma para encontrar pistas e ingredientes en el Bosque de la Vida! ¡Un rico e intenso Juego de Escape!

Para grandes y pequeños, inscripción obligatoria.

Drei Stunden Abenteuer im Herzen des Lebendigen! Der blaue Druide der Vogesen begleitet Sie von Rätsel zu Rätsel, um Hinweise und Zutaten im Wald des Lebendigen zu finden! Reichhaltiges und intensives Escape Game!

Für Groß und Klein nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES