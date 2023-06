EXPLO RANDO : L’ÉPOPÉE DU VIVANT Fraize, 8 juillet 2023, Fraize.

Fraize,Vosges

Un Druide costumé avec ses sacoches, sa serpe et sa cape vous accompagne d’énigme en énigme pour comprendre les interactions du Vivant dans la forêt. De coffre en coffre, d’énigmes en indices, de roue de décodage en clef de détermination, les yeux bandés ou à quatre pattes pour chercher des champignons bleus, il vous faudra accumuler suffisamment d’ingrédients (pour certains réellement magiques) et de connaissances pour pouvoir réaliser un sortilège dans le véritable chaudron du Druide bleu des Vosges et réussir ainsi à réveiller les Gardiens de la Forêt…

Sortie de quelques km en boucle, possible pour tout public et à partir de 6 ans. Jusqu’à 12 personnes (15 grand maximum).. Tout public

Samedi 2023-07-08 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-09 11:30:00. 25 EUR.

Fraize 88230 Vosges Grand Est



Mise à jour le 2023-06-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES