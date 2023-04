LOTO Centre d’animation Municipal Fraize Catégories d’Évènement: Fraize

Vosges

LOTO Centre d’animation Municipal, 13 mai 2023, Fraize. Organisé par l’association Boule de Poils

20 € les 5 cartons + 1 gratuit si réservation.

Restauration rapide, bar, bière, petits pâtés, sandwichs.. Tout public

Samedi 2023-05-13 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-13 23:00:00. EUR.

Centre d’animation Municipal place Louis Flayeux

Fraize 88230 Vosges Grand Est



Organized by the association Boule de Poils

20 ? for 5 boxes + 1 free if reserved.

Fast food, bar, beer, small pies, sandwiches. Organizado por la asociación Boule de Poils

20€ por 5 cajas + 1 gratis si se reserva.

Comida rápida, bar, cerveza, empanadillas, bocadillos. Organisiert von der Vereinigung Boule de Poils

20 ? die 5 Kartons + 1 gratis, wenn reserviert.

Schnellrestaurants, Bar, Bier, kleine Pasteten, Sandwiches. Mise à jour le 2023-04-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES

