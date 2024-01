Conte « Pierre de patience » par Ludivine Hennocq Fraisse-sur-Agout, mercredi 15 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 18:30:00

fin : 2024-05-15 19:30:00

La pierre de patience est un objet magique, présent dans de nombreux contes de Grèce et de Turquie. Selon les croyances, la pierre de patience est une pierre confidente à qui l’on révèle ses secrets et ses peines.

Dans le désert, il y a des foulards accrochés aux branches d’un santal. Il y a des traces de pas dans le sable. Ce sont ceux des femmes qui marchent. Où vont elles? Qu’elles soient en fuite, en chemin vers l’amour, ou en quête de beauté, toutes suivent sans relâche la lanterne de leurs rêves. Ainsi se transformeront leurs vies, peuplées de défis et de merveilles pendant que l’une brode son rêve de la nuit avec ses larmes et un fil de soie, une autre confie son histoire à une pierre de patience, pour soulager son coeur. Une troisième sculpte de ses mains son futur époux, avec la farine la plus fine, l’eau la plus pure, et un mélange de toutes les épices du monde. Vêtues de leur robe d’audace, chacune, à sa manière, ira à la rencontre d’elle même. Toutes intensément vibrantes. Intensément…humaines. Pour adultes et enfants à partir de 10 ans.

Salle des Fêtes

Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



