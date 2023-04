Soirée feu de la Saint Jean Fraisse Fraisse Catégories d’Évènement: Dordogne

FRAISSE

Soirée feu de la Saint Jean, 24 juin 2023, Fraisse Fraisse. Fraisse ,Dordogne , Fraisse Soirée feu de la Saint Jean Place de la mairie Fraisse Dordogne

2023-06-24 – 2023-06-24 Fraisse

Dordogne Fraisse . Feu de la Saint Jean organisé par le comité des fêtes le soir à 19h sur la place de la mairie. Soirée « auberge espagnole », apportez vos couverts et vos grillades… grand barbecue à disposition. Buvette sur place. Feu de la Saint Jean organisé par le comité des fêtes le soir à 19h sur la place de la mairie. Soirée « auberge espagnole », apportez vos couverts et vos grillades… grand barbecue à disposition. Buvette sur place. +33 6 23 03 09 02 pixabay

Fraisse

dernière mise à jour : 2023-03-31 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, FRAISSE Autres Lieu Fraisse Adresse Place de la mairie Fraisse Dordogne Ville Fraisse Fraisse Departement Dordogne Tarif Lieu Ville Fraisse

Fraisse Fraisse Fraisse Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fraisse fraisse/

Soirée feu de la Saint Jean 2023-06-24 was last modified: by Soirée feu de la Saint Jean Fraisse 24 juin 2023 Dordogne Fraisse Place de la mairie Fraisse Dordogne

Fraisse Fraisse Dordogne