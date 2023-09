CONTES EN MONTAGNE NOIRE – 11ÈME ÉDITION – CATHARES, LE DESTIN INACHEVÉ Fraisse-Cabardès, 14 octobre 2023, Fraisse-Cabardès.

Fraisse-Cabardès,Aude

CATHARES, LE DESTIN INACHEVÉ par Olivier de Robert

Au 13e siècle, le Midi de la France fut ravagé par une guerre terrible, destinée à mettre au pas le comte de Toulouse, défenseur des hérétiques cathares. S’ensuivirent les temps noirs de la persécution…

Pour revenir sur cette page d’histoire, des origines à l’Inquisition en passant par

la Croisade, Olivier de Robert propose un véritable voyage dans le temps, où le spectateur devient tour à tour paysan, moine, soldat ou proscrit. Où l’art de conjuguer conte et vérité historique pour faire comprendre un moment essentiel

de l’histoire occitane

À partir de 12 ans.

Les places sont limitées, la réservation conseillée !

Réservation auprès de la Communauté de Communes de la Montagne Noire..

2023-10-14 18:00:00 fin : 2023-10-14 . .

Fraisse-Cabardès 11600 Aude Occitanie



CATHARES, THE UNACCEPTED DESTINY by Olivier de Robert

In the 13th century, the south of France was ravaged by a terrible war, designed to bring to heel the Count of Toulouse, defender of the Cathar heretics. The dark days of persecution followed…

To revisit this page of history, from its origins to the Inquisition and the

olivier de Robert takes us on a journey through time, where we become peasants, monks, soldiers and outcasts. The art of combining storytelling and historical truth to explain an essential moment

of Occitan history

Ages 12 and up.

Places are limited, so book early!

Bookings through the Communauté de Communes de la Montagne Noire.

CATHARES, EL DESTINO NO ACEPTADO de Olivier de Robert

En el siglo XIII, el sur de Francia fue asolado por una terrible guerra destinada a doblegar al conde de Toulouse, defensor de los herejes cátaros. Siguieron días oscuros de persecución…

Para repasar esta página de la historia, desde sus orígenes hasta la Inquisición y el

olivier de Robert nos embarca en un viaje a través del tiempo, en el que nos convertimos en campesinos, monjes, soldados y proscritos. El arte de combinar la narración y la verdad histórica para ayudarnos a comprender un momento esencial

de la historia occitana

A partir de 12 años.

Plazas limitadas, ¡reserva con antelación!

Las reservas pueden hacerse en la Communauté de Communes de la Montagne Noire.

CATHARES, LE DESTIN INACHEVÉ von Olivier de Robert

Im 13. Jahrhundert wurde Südfrankreich von einem schrecklichen Krieg heimgesucht, um den Grafen von Toulouse, den Verteidiger der katharischen Ketzer, in die Schranken zu weisen. Es folgten die dunklen Zeiten der Verfolgung…

Um dieses Kapitel der Geschichte von den Ursprüngen über die Inquisition bis hin zur

den Kreuzzug, schlägt Olivier de Robert eine wahre Zeitreise vor, bei der der Zuschauer abwechselnd zum Bauern, Mönch, Soldaten oder Geächteten wird. Die Kunst, Märchen und historische Wahrheit miteinander zu verbinden, um einen wesentlichen Teil der Geschichte verständlich zu machen

der okzitanischen Geschichte

Ab 12 Jahren.

Die Plätze sind begrenzt, eine Reservierung wird empfohlen!

Reservierung bei der Communauté de Communes de la Montagne Noire (Gemeindeverband der Montagne Noire).

