FRAIRIE BUISSONNIÈRE Laval-sur-Vologne, 29 juillet 2022, Laval-sur-Vologne.

FRAIRIE BUISSONNIÈRE Guinguette La Faîte 1 chemin de Faîte Laval-sur-Vologne

Laval-sur-Vologne Vosges Laval-sur-Vologne

35 EUR

Comme un bal électrifié

Viens passer un week-end avec nous en dehors du temps pour (re)découvrir le plaisir du partage, de la diversité et de la danse dans un cadre sain et ouvert. Le temps d’un week-end, nous t’invitons à venir profiter de l’air frais que les Vosges ont à t’offrir pour apprécier une scène électronique émergente et variée.

Du 29 juillet dès 17h au 31 juillet jusque 17h.

GUINGUETTE

Tartes flambées, bières & compagnie pour vous sustenter et étancher votre soif ! Un maximum de produits locaux et maison…

CAMPING

Sur place et gratuit !

LE SON

Frairie Buissonnière c’est une ode sensible à la musique électronique dans tous ses états.

Un max d’esthétiques, d’histoires et d’influences :

House, Techno, Disco et Funk, Micro, Trance, Jungle et Drum and Bass, Breakbeat, Ghetto, FrenchTouch, Hardcore, Gabber, RAW, Acid, Psy, Experimental…

Vous pourrez profiter de cette jolie palette musicale sur nos deux scènes où se produiront 15 artistes.

LES ATELIERS

– Ateliers d’initiation au Voguing et performances seront assurés par @melvin_hans en personne : voguing teacher & sexy heels

– Ateliers Pole Dance

– Atelier mix animé par Teh Climax

NOS VALEURS

Ce festival est un lieu où règne le respect mutuel. Aucun comportement abusif, sexiste, raciste ou injurieux ne sera toléré. Tout abus entrainera une exclusion définitive du festival.

L’événement se veut également respectueux du lieu et de son environnement : tri des déchets, cendriers à perte de vue. Essayez de vous fournir en savon de Marseille ou biodégradable. Merci par avance

Un stand de prévention des risques sera présent pour rendre la fête plus sûre.

LA BILLETTERIE

https://www.helloasso.com/…/evenem…/frairie-buissonniere

Les objets suivants sont interdits sur site :

– bouteilles en verre ou en plastique,

– canettes en alu,

– tous les liquides et objets pouvant se révéler dangereux ou tranchants.

Merci de votre compréhension

+33 3 54 39 54 88

Visuel par Claire LN.

dernière mise à jour : 2022-04-23 par