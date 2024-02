Fragrances, extraits de paysages. Saint-Vaast-la-Hougue, samedi 30 mars 2024.

Fragrances, extraits de paysages. Saint-Vaast-la-Hougue Manche

« L’association Le Dit de l’Eau invite à voyager au fil des paysages olfactifs des littoraux de Normandie, immortalisés sur les toiles de Signac, Seurat et Valadon, à travers des promenades spectacles pour une exploration sensible autre que visuelle de ces espaces.

Ce projet propose une autre perception des paysages des tableaux, en faisant un focus sur les odeurs. Les promenades-spectacles sont l’occasion de croiser les approches pour une meilleure perception de l’odorat : botanique, chimie, gastronomie avec des temps culinaire en live, poésie, arts plastiques … et se déroulent à différents moments de la journée. L’odorat, en prises avec nos émotions et nos souvenirs, est un puissant révélateur de notre façon d’être au monde. Ces expériences singulières ont lieu dans la Baie du Mont-Saint-Michel (Courtils, Mont Saint-Michel, Genêts, Jullouville, Granville, Archipel de Chausey), le Bessin (Grandcamp, Port-en-Bessin), le Cotentin (Saint-Vaast-La-Hougue, Ile Tatihou). »

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-03-30

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie

