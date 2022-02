Fragments Live Tour Le CENTQUATRE-PARIS (104), 28 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 29 mars 2022

de 20h00 à 21h30

Le lundi 28 mars 2022

de 20h00 à 21h30

payant

Pour célébrer la sortie de son nouvel album, Bonobo fait halte au CENTQUATRE-PARIS pour un concert exceptionnel.

Fragments (dont la sortie est prévue le 14 janvier 2022 sur Ninja Tune) est sans doute le disque le plus intense émotionnellement qu’il – alias Simon Green – ait jamais eu à faire. Né de fragments d’idées, d’expérimentations et du retour à la nature de son auteur, il bénéficie des collaborations de Jamila Woods, Joji, Kadhja Bonet, Jordan Rakei, O’Flynn et Miguel Atwood-Ferguson. Green réussit à faire naître des émotions plus délicates, plus fugaces mais aussi plus terrifiantes sur cet opus, comme une célébration de la vie face à la peur et à l’incertitude. Fragments est un album résolument ancré dans notre époque.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial Paris 75019

7 : Riquet (Paris) (257m) 45 : Curial – Archereau (Paris) (46m)



Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/bonobo.html https://www.facebook.com/events/587516062401538

Concert;Musique

