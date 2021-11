Noisy-le-Sec La Galerie,centre d'art contemporain Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis Fragments La Galerie,centre d’art contemporain Noisy-le-Sec Catégories d’évènement: Noisy-le-Sec

Randa Maddah (née en 1983 à Majdal Shams, vit et travaille entre la France et la Syrie) explore l’histoire douloureuse de sa communauté soumise à l’occupation israélienne. Présentée dans les anciennes cuisines du bâtiment historique de La Galerie, une sélection de ses œuvres vidéo questionne la notion de ruines, de frontières et de réparations. Dans le cadre du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec

Entrée libre

2021-11-12T14:00:00 2021-11-12T18:00:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T19:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T18:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T18:00:00;2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T19:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T18:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T18:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T18:00:00;2021-12-04T14:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T18:00:00;2021-12-09T14:00:00 2021-12-09T18:00:00;2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T18:00:00;2021-12-11T14:00:00 2021-12-11T19:00:00

